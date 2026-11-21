Sarıkamış’ın tarihi Cer Atölyeleri kurtarılmayı bekliyor

Sarıkamış’ta bir asırdan fazla süredir ayakta duran tarihi Cer Atölyeleri, mimarisiyle görenlerin dikkatini çekiyor. 1910-1913 yılları arasında inşa edilen ve bir dönem demiryolu vagonlarının bakım ve onarımının yapıldığı atölyeler, bugün kullanılmadığı için sessizliğe bürünürken, birbirine açılan bölümleri ve geçişleriyle adeta bir labirenti andırıyor.