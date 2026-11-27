Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore'un 19 Aralık'ta Sivas'ta konser vereceği iddiasını, Yeni Şafak'ın ulaştığı otel çalışanı yalanladı. Sanatçının resmî konser takviminde de Sivas'a ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

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Dublin, Paris, Londra ve ardından Sivas... Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore'un Özgür Filistin Turnesi kapsamında Türkiye'de sahne alacağı haberi dün sosyal medyada heyecan uyandırdı.

Sivas'taki etkinlikleri duyuran bir Instagram hesabı, sanatçının 19 Aralık Cumartesi günü şehirdeki bir otelde konser vereceğine ilişkin afiş paylaştı. Afişte konserin saati, yeri ve bilet almak isteyenlerin ulaşabileceği telefon numaraları da bulunuyordu. Paylaşım kısa sürede çok sayıda haber sitesine taşındı.

Peki Macklemore gerçekten Sivas'a gelecek miydi?

Otel kesin bir dille yalanladı

Yeni Şafak olarak 26 Kasım'da konserin düzenleneceği belirtilen oteli aradık. Telefonda görüştüğümüz resepsiyon görevlisi, “Böyle bir etkinliğimiz yok. Haberler yalan” ifadelerini kullandı.

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Ardından Macklemore'un resmî internet sitesini, konser takvimini ve sosyal medya hesaplarını inceledik. Sanatçının Sivas'ta sahne alacağına ilişkin herhangi bir duyuruya rastlamadık.

Sivas'a gitmek için bilet alanlar bile var

Araştırmamızı Yeni Şafak instagram hesabımızdan paylaştığımızda, takipçilerimizden dikkat çekici yorumlar geldi.

Bazı takipçilerimiz hem oteli hem de konser afişindeki telefon numaralarını aradıklarını, kendilerine konserin gerçekleşeceğinin söylendiğini belirtti. Macklemore'u dinlemek için Sivas'a yolculuk bileti aldığını söyleyenler de oldu.

Aynı etkinliğe ilişkin birbirinden farklı yanıtlar verilmesi, konser hazırlığı yapan dinleyicileri de belirsizlik içinde bıraktı.

Önce doğruladılar sonra iptal dediler

Dün otelin konser organizasyonunu doğruladığını yazan medya kuruluşları bugün yayımladığı yeni haberle, konser için gerekli koşulların sağlanmadığını duyurdu.

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Filistin turnesinin Avrupa ayağı ekimde tamamlandı

Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmıştı. Bunun üzerine eylül ayında “Free Palestine Tour” (Özgür Filistin Turnesi) adıyla kendi konser programını duyurdu.

Sanatçı 26 Ekim'de Dublin, 29 Ekim'de Paris ve 30 Ekim'de Londra'da sahne aldı. Konserlerden elde edilen gelirin Filistin halkına destek sağlayan kuruluşlara aktarılacağını açıkladı.

Macklemore, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada ise turneyi ABD'ye taşımak istediğini ancak dokuz büyük konser salonundan ret yanıtı aldığını söyledi.

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