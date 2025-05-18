Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Florya’daki İBB başkanlık konutunu ofis yapmışlardı: Örgütün kuryesi Zafer Keleş gözaltında

Florya’daki İBB başkanlık konutunu ofis yapmışlardı: Örgütün kuryesi Zafer Keleş gözaltında

Burak Doğan
17:5718/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fatih Keleş‘in abisi Zafer Keleş‘in örgütün kuryeliğini yaptığı öğrenildi.
Fatih Keleş‘in abisi Zafer Keleş‘in örgütün kuryeliğini yaptığı öğrenildi.

Florya’da bulunan İBB başkanlık konutunu ofis olarak kullanan tutuklu Fatih Keleş‘in abisi de gözaltına alındı. Fatih Keleş‘in abisi Zafer Keleş‘in örgütün kuryeliğini yaparak, “kasaya” paraya taşıdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Florya’da bulunan İBB başkanlık konutunu ofis olarak kullandığı iddia edilen Fatih Keleş’in abisi Zafer Keleş, örgütün para kasalarına para taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Zafer Keleş’in örgüte ait para kasalarına kuryelik yaptığı öğrenildi.


İddialara göre, Florya’daki İBB başkanlık konutunun ofis olarak kullanılması, soruşturmanın genişletilmesine yol açtı. Yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Zafer Keleş’in örgüt adına yüklü miktarda parayı farklı noktalara taşıdığı tespit edildi. Emniyet birimlerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu para akışının izlenmesiyle birlikte operasyonun düğmesine basıldı.


Zafer Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Genişletilen soruşturma kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor. İlgili birimlerin yaptığı çalışmaların devam ettiği ve konuyla bağlantılı kişilerin de mercek altına alındığı bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#İBB
#Fatih Keleş
#Zafer Keleş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
O harfi ile başlayan hayvan isimleri