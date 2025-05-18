Florya’daki İBB başkanlık konutunu ofis yapmışlardı: Örgütün kuryesi Zafer Keleş gözaltında

Florya’da bulunan İBB başkanlık konutunu ofis olarak kullandığı iddia edilen Fatih Keleş’in abisi Zafer Keleş, örgütün para kasalarına para taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Zafer Keleş’in örgüte ait para kasalarına kuryelik yaptığı öğrenildi.





İddialara göre, Florya’daki İBB başkanlık konutunun ofis olarak kullanılması, soruşturmanın genişletilmesine yol açtı. Yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Zafer Keleş’in örgüt adına yüklü miktarda parayı farklı noktalara taşıdığı tespit edildi. Emniyet birimlerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu para akışının izlenmesiyle birlikte operasyonun düğmesine basıldı.





Zafer Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Genişletilen soruşturma kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor. İlgili birimlerin yaptığı çalışmaların devam ettiği ve konuyla bağlantılı kişilerin de mercek altına alındığı bildirildi.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.











