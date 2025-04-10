Fatih Keleş yakınlarını da zengin etmiş: Kasanın hızlı yükselişi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, para desteleriyle görüntülenmesinin ardından gündeme oturan iddialar büyüyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu, belediye ihalelerinde büyük bir para trafiği ve yasadışı komisyon ağına işaret ediyor. İBB’den alınan ihalelerden yüzde 10 komisyon aldığı öne sürülen Keleş’in bu komisyonları doğrudan tahsil ettiği ve işlemleri bizzat yönettiği belirtiliyor. Bu nedenle belediye çevresinde kendisine “Kafa Koparan Fatih” lakabının takıldığı iddia ediliyor.





SIRADAN HAYATTAN ZİRVEYE ÇIKIŞ

Fatih Keleş’in hayat hikâyesi de dikkat çekici. Babası köy öğretmeni olan Keleş, evlendikten sonra kayınpederine ait mermer fabrikasında çalışmaya başladı. Siyasete 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi olarak girdi ve Ekrem İmamoğlu’yla yakın ilişkisi sayesinde yükselişe geçti. Ekonomik durumu da hızlı şekilde değişen Keleş’in Beylikdüzü’nde marina bölgesinde İmamoğlu’yla karşılıklı villa aldığı, sanayi sitelerinde arsa sahibi olduğu ve Marmaris’te tekne edindiği öne sürülüyor.





ŞİRKET AĞIYLA PARA AKLADILAR

MASAK raporuna göre Keleş, belediye ihalelerinden gelen paraları gayrimenkul ve şirketler aracılığıyla akladı. Balıkesir Edremit’te 3 arsa ve zeytinlik, Beylikdüzü’nde arsa, Bağcılar’da dükkan ve Zeytinburnu’nda 2 ofis Keleş’in üstüne kayıtlı. Keleş’in, Adem Soytekin’in sahibi olduğu Asoy İnşaat ve kardeşi Kemal Soytekin’in şirketi Ayeks İnşaat üzerinden taşınmaz alışverişi yaptığı ve bu alışverişlerde dikkat çeken para transferleri gerçekleştiği belirlendi.





ÖĞRENCİYKEN EVİ NASIL ALDI?

Yeni Şafak’ın ulaştığı MASAK raporunda, kritik ayrıntılar var. Belediye ihalelerinden gelen komisyonları ev, arsa ve araba alarak akladığı iddia edilen Keleş’in MASAK raporunda, özellikle oğlu Mustafa Keleş ile kardeşi Zafer Keleş dikkat çekiyor. 2022 yılında öğrenci olan Mustafa Keleş’in, Beşiktaş’ın Rumelihisarı Mahallesi’nde 5 milyon TL’ye aldığı ev MASAK raporuna girdi. Keleş’in evi satın alırken herhangi bir kredi çekmediği de ifade edildi.

Raporda Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş’e ait Bankacılık İşlem Kayıtları (BİK) da yer aldı. Yapılan incelemede Keleş’in hesaplarında nakit, transfer dahil olmak üzere 1003 işlem gerçekleştiği belirlendi.





PARALARI BÖYLE AKLADILAR

İstanbul Bağcılar’da bulunan 2 taşınmazı Adem Soytekin’in şirketi Asoy İnşaat’tan devralan Keleş’in, Büyükçekmece Gürpınar’daki 4 taşınmazı ise Adem Soytekin’in kardeşi Kemal Soytekin’e ait Ayeks İnşaat’a devrettiği ortaya çıktı. Adem Soytekin’in de Mart 2020-Mart 2023 tarihleri arasında Ayeks İnşaat’ta çalıştığı tespit edildi. Raporda ayrıca, Keleş’in Ayeks İnşaat’a devrettiği 3 taşınmaz ila Asoy İnşaattan devraldığı Bağcılar’daki dükkânın devir işlemlerinin Adem Soytekin’in ortağı olduğu Sulkar İnşaat ve Mufa İnşaat’a ait banka hesaplarından karşılandığı tespit edildi.





YALANI MASAK ÇÜRÜTTÜ

Adem Soytekin

MASAK raporu, Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Adem Soytekin’in “Ekrem İmamoğlu’yla ticaretim yok” yalanını da çürüttü. Önceleri İmamoğlu İnşaat’ta kalfa olarak görünen Soytekin, 2019’da şirket kurmaya başlamış. İBB’de yolsuzluk ağı kuran örgütün kasası olarak bilinen Soytekin, kısa sürede Asoy İnşaat, Asoy Gıda, Sulkar Yatırım, Mufa İnşaat ve Asak Araç isimli 5 farklı firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı oldu. Üzerine 2 tarla, 3 konut, 2 katlı bir ofis, 1 araba bulunan Soytekin sahibi olduğu ve iş ilişkisi bulunan başka şirketler aracılığıyla İBB’den ihale, KİPTAŞ’tan daireler aldığı ve para göndermediği belirlendi.



