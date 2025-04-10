İmza atana tahliye yalanı

Eski İBB Başkanı İmamoğlu için imza atanların tespiti halinde AFAD'ın konteyner kentlerinden çıkarılacağı iddiası yalanlandı. AFAD, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve manipülasyon içerdiğini açıkladı. Geçici konaklama merkezlerinden tahliye işlemlerinin belirli yönergeler çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatıldı.

AFAD tarafından kurulan geçici konaklama merkezlerinde faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin, bu ve benzeri faaliyetleri ancak resmi izin alarak gerçekleştirebildiği ifade edildi.