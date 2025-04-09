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Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan İBB çalışanı tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan İBB çalışanı tutuklandı

16:519/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
AA
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Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.
Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı.

Edirne’de güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir kamyonette yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonetin sürücüsünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi yakınlarında yaptıkları yol kontrolü sırasında şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, aracın kasasında yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu kişi bulundu. Göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçiş yapmayı planladıkları öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsünün kimliği açıklanmazken, yapılan incelemelerde şahsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İnsan Kaçakçılığı
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