İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 53 gözaltı

Operasyonlarda toplam 221 adres, işyeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin 4 sigara, 41 bin 478 dolu makaron, 49 bin 825 boş makaron, 281 kilo 340 gram açık tütün, 196 paket tütün, 2 bin 380 dal puro, bin 190 adet sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 sigara filtresi ve 73 cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi.