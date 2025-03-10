Fatih'te geri vites yaptı: Yoldan geçen yayaya çarptı

Kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Kadırga'da meydana geldi. İddiaya göre, sürücü otomobilini hareket ettirmek isterken ileri yerine geri vites kullandı. Hızla geri giden araç, o sırada yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra duvara vurdu.