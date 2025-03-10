İzmir'de 'yan baktın' kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Dün akşam saatlerinde Efeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, yaşları genç iki grup arasında 'yan baktın' gerekçesiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Çıkan arbedede, İsmail Kaan Demirbaş (23) ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Kaan Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan diğer 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.