İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: İETT otobüsü iki araca çarptı

Henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, geri kayınca arkada yolcu almak için bekleyen minibüs ile taksiye çarptı. Geriye doğru ilerlemeye devam eden otobüs, refüjü aşarak D-100 kara yoluna çıktıktan sonra durabildi.