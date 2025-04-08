Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
İBB çalışanları eylem yaptı: Köle değiliz

İBB çalışanları eylem yaptı: Köle değiliz

17:408/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da su ve doğal gaz sayaçlarını okuyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPER AŞ çalışanları, toplu iş sözleşmesindeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Eyüpsultan'daki İSPER AŞ Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, "Enerji işçisi köle değildir.", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız." sloganları attı.


Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, burada yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşme taslağı hazırladıklarını ve en başından beri bir muhatap istediklerini söyledi.

Muhatap belli değil

Bir sorun yaşayıp İSKİ ve İGDAŞ'a gittiklerinde İSPER'in işçisi olduklarının, İSPER'e gittiklerinde ise İSKİ ve İGDAŞ işçileri olduklarının söylendiğini aktaran Keskin, şöyle konuştu:


"Başından beri biliyoruz ki biz İSKİ'nin ve İGDAŞ'ın işçisiyiz. Bunun karşısında da yıllardır mücadele yürüttük. Toplu iş sözleşmesi taslağını hazırladığımızda ve masaya oturduğumuzda da yıllardır anlattığımız tabloyu gördük. Bir talepte bulunuyoruz, birisi 'Ben veririm.', diğeri 'Ben vermem.' diyor. O masada muhatap bile belli değil. Ama ne zaman bunlar bir araya geliyor biliyor musunuz? Siz hakkınızı aramaya başladığınız zaman."


İnsanca yaşayacak maaş talebinde bulundukları zaman susulduğunu ifade eden Keskin, haklarını savunmayı sürdüreceklerini belirtti.


Keskin, toplu iş sözleşmeleri sırasında bazı işçiler hakkında tutanak tutulmasına tepki göstererek, hiç kimsenin savunmada bulunmayacağını kaydetti.


#İstanbul
#Doğal Gaz
#Su
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak