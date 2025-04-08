İBB çalışanları eylem yaptı: Köle değiliz

Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, burada yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşme taslağı hazırladıklarını ve en başından beri bir muhatap istediklerini söyledi.

"Başından beri biliyoruz ki biz İSKİ'nin ve İGDAŞ'ın işçisiyiz. Bunun karşısında da yıllardır mücadele yürüttük. Toplu iş sözleşmesi taslağını hazırladığımızda ve masaya oturduğumuzda da yıllardır anlattığımız tabloyu gördük. Bir talepte bulunuyoruz, birisi 'Ben veririm.', diğeri 'Ben vermem.' diyor. O masada muhatap bile belli değil. Ama ne zaman bunlar bir araya geliyor biliyor musunuz? Siz hakkınızı aramaya başladığınız zaman."