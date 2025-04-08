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İBB eylemlerinde gözaltına alınan 819 kişi hakkında kamu davası açıldı

İBB eylemlerinde gözaltına alınan 819 kişi hakkında kamu davası açıldı

17:058/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yasadışı gösteri yürüyüşleri ile ilgili gözaltına alıp işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak 20 ayrı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda tespit edilip işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde bugün itibarıyla kamu davalarının açılması işlemleri tamamlanmıştır. Hakkında dava açılanlardan 278'i halihazırda tutukludur. 10 şüpheli ise firari durumdadır" denildi


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