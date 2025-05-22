CHP'de Ekrem İmamoğlu paniği: 'Nereden çıktı bu telefon?' diyen Başarır şaşkın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır.
Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen yeni telefon hattı, kaybolan cihazlar ve silinmiş görüntülerle ilgili sır perdesi merak edilirken CHP’liler ise bu tartışmaların odağındaki gerçekleri açıklamak yerine, “Bu telefon nereden çıktı?” sorusuyla gündemi değiştirmeye çalışıyor.
İBB soruşturmasında itirafçıların sayısı artarken
’nun kriminal vakaları net şekilde gün yüzüne çıkıyor. CHP’li kurmaylar ise İmamoğlu’na siper olmak için tuhaf söylemlere imza atıyor.
'Nereden çıktı bu telefon?'
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı telefonun itirafçıların beyanları üzerine bulunması hakkında yaptığı yorumda
"Nereden çıktı bu telefon?"
ifadesini kullandı. İmamoğlu’nun telefonuna gözaltına alındığında el konulduğunu söyledi.
CHP’li Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullandı:
"İBB soruşturması ile ilgili 19 Mart'ta olmayan deliller bugün aranıyor. 19 Mart'ta gözaltına alınan insanlar, avukatları huzurunda hem savcılık hem emniyette ifade verirken aradan bir ay geçiyor ifadesini değiştiriyor. O zaman birçok şüpheli bugün bu ülkede emniyette savcılıkta ifade veriyor. 'Baskı altında aldım efendim bu doğru değil' diyor kabul etmiyorsun. Yargıtay kabul etmiyor. Bizim nezdimizde yok hükmünde olan deliller ve ifadelerdir. Ekrem Bey alınacağını biliyor muydu sabah 6'da, bilmiyordu. Polis geldi evinden telefonuna, bilgisayarına her şeyine el koydu. Nereden çıktı şimdi bu telefon? Bakın çok şüpheli şeyler bunlar."
Yeni aldığı hattı polise teslim etti
Edinilen bilgilere göre çift hat kullanan İmamoğlu’nun, uzun süre kullandığı hattının yanı sıra, gözaltına alınmadan 5 gün önce kullanmaya başladığı hattı polislere teslim ettiği belirlenmişti. İmamoğlu’nun esas kullanımda olduğu hat ve telefonu gizlediği saptanmıştı.
İmamoğlu’nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne beyan ettiği iletişim bilgisi, 5 gün önce kullanmaya başladığı 0533*****68 numaralı hat olarak kayıtlara geçmişti. İmamoğlu sorgusunda,
"Ben 0533*****68 numaralı telefon hattını yakın tarihten beri kullanmaktayım. Bu hattın firmam olan İmamoğlu İnşaat adına kayıtlı olduğunu düşünmekteyim."
sözlerini sarf etmişti. Ayrıca ifadesinde
"0533*****68 numaralı hattı yakın tarihlerden beri kullanmaktayım"
demişti.
Ayrıca İmamoğlu’nun, İBB’ye ait Rumeli Hisarı’ndaki köşkün kamera kayıtlarını sildirdiği, hard diskleri ise imha edilmesi için çıkarttığı belirlenmişti.
Ekrem İmamoğlu’nun yeni hattı ve silinen kayıtlarla ilgili adımların, gözaltına alındığı 19 Mart’a yakın günlerde yapılması, hakkındaki hukuki süreçten haberdar olduğu şüphelerini doğurmuştu.
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