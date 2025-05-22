CHP'de Ekrem İmamoğlu paniği: 'Nereden çıktı bu telefon?' diyen Başarır şaşkın

"İBB soruşturması ile ilgili 19 Mart'ta olmayan deliller bugün aranıyor. 19 Mart'ta gözaltına alınan insanlar, avukatları huzurunda hem savcılık hem emniyette ifade verirken aradan bir ay geçiyor ifadesini değiştiriyor. O zaman birçok şüpheli bugün bu ülkede emniyette savcılıkta ifade veriyor. 'Baskı altında aldım efendim bu doğru değil' diyor kabul etmiyorsun. Yargıtay kabul etmiyor. Bizim nezdimizde yok hükmünde olan deliller ve ifadelerdir. Ekrem Bey alınacağını biliyor muydu sabah 6'da, bilmiyordu. Polis geldi evinden telefonuna, bilgisayarına her şeyine el koydu. Nereden çıktı şimdi bu telefon? Bakın çok şüpheli şeyler bunlar."