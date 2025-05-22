İBB'nin karakutusu ikinci itiraftan sonra serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden olan İBB İştirakler Komisyon Başkanı Ertan Yıldız serbest kaldı. İBB’deki yolsuzluk ağına dair soruşturmada tutuklanan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade verdi. Dosya kapsamında örgüt yöneticisi olarak gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Yıldız’ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde dün tekrar ifadesi alındı. Yıldız, ardından hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.





SOMUT BİLGİLER VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.





YENİ İTİRAFLAR GELECEK

Yıldız, ilk ifadesinde İmamoğlu’nun sadece hafriyattan yaptığı vurgunun yılda 150-200 milyon dolar olduğunu anlatmış ancak savcılık verilen bilgileri yeterli bulmamıştı. Yıldız’ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ilk ifadeden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde “söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı” tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık konuyla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun en yakınındaki isimlerden olan Yıldız, iştirakler üzerinden yürütülen ve kamu zararına yol açan uygulamaları tüm detaylarıyla anlattı, bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini deşifre etti. İmamoğlu’nun yeni itirafçı korkusu yaşadığı öğrenildi.





MAAŞSIZ ŞOFÖRLÜK YAPMIŞ!

İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş de cezaevine gönderildi. İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden Keleş, Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ilişkisinin olmadığını söyledi. Keleş, “İmamoğlu, kardeşim Fatih Keleş’in inşaat sektöründen, 2005 tarihinden itibaren müşterisidir. Kendisini kardeşimin yanında birkaç kez görmüşlüğüm vardır. Kendisiyle herhangi bir iş ve alakam olmamıştır” dedi. Para taşıdığı iddiası sorulan Keleş, “34 DTM 867 plakalı araçla para taşımadım, kuryelik yapmadım. Kimse bana talimat vermedi. Paraları Florya’ya götürmedim. İBB’nin herhangi bir binasında para transferine dahil olmadım” cevabını verdi. İBB’de hiçbir resmi görevde çalışmadığını savunan Keleş, kardeşi Fatih Keleş’in İBB Spor Kulübü Başkanı olduğu dönem onun şoförlüğünü yaptığını öne sürdü: “Bu görev için İBB tarafından işe alınmadım. Aile içi rica üzerine yaptım.”





Şirketlerine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanması için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Mahkeme ise talebi kabul ederek şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi. Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkarılmıştı.



