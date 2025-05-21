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İBB'de yolsuzluk soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'de yolsuzluk soruşturması: Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

19:3221/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Gülibrahimoğlu'nun hafriyat döküm işinden günlük 1 milyon dolar kazandığı iddia edilmişti.
Gülibrahimoğlu'nun hafriyat döküm işinden günlük 1 milyon dolar kazandığı iddia edilmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı. Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişmiş ve malvarlığına el konulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

Gülibrahimoğlu'nun vurgununu tek tek anlatmıştı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tanık olan inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraşan Ö.K., belediyenin her ay 1,5 milyar lira zarara uğratıldığını söyledi.

Hafriyat işindeki tekeli tek tek anlatan Ö.K., soruşturmada aranan şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun döküm işinden günlük 1 milyon dolar kazandığını iddia etmişti.

Şüphelinin mal varlığına el konmuştu

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



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