Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı telefonu ele geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk ve rüşvet ağı gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun para kasalarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantılar bir bir deşifre olurken, soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun saklattığı telefonu ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi.

Farklı bir telefon teslim edip Emniyet'i yanlış yönlendirmeye çalıştı

İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefonu kullandığı ve Emniyet güçlerini yanlış yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

Üçüncü dalga operasyon bugün başlatılmıştı

Bugün de İBB'ye bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerine yönelik üçüncü bir operasyon başlatılmıştı.

Taner Çetin'in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddiasıyla, 22 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verilmişti.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.







