İmamoğlu’nun gizli toplantıları rutinmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk ve rüşvet ağı gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun para kasalarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantılar deşifre oluyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre İmamoğlu, bu toplantılar için İstanbul’da 20 farklı mekanı kullandı.





HER İKİ YAKADA 20 MEKANI KULLANDI

İmamoğlu, ihale ve proje konulu toplantılar ile siyasi görüşmelerin yanı sıra para kasalarıyla gizli toplantıları, kentin Asya ve Avrupa yakalarındaki 20 otel ve ofiste gerçekleştirdi. Toplantılar için İmamoğlu genelde bulunduğu konuma yakın lokasyonları seçti.





TELEFONLARI BIRAKIP GİRİN

Görüşmelerin sızmaması için değişmeyen toplantı protokolleri uygulandı. Bunlardan biri telefonsuz salon oldu. İmamoğlu’nun, toplantılara girilirken cep telefonlarının dışarıda bırakılmasını özellikle istediği öğrenildi.





POLİSLER HARİÇ 10 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ

İmamoğlu’nun güvenlik ekibinde, devlet tarafından görevlendirilen polislerin dışında 10 kişilik bir ekip yer aldı. Bu ekip, İmamoğlu gelmeden önce toplantının yapılacağı mekanda detaylı arama yapıp toplantı esnasında da katları giriş-çıkışa kapattı.





SADECE MERIDIEN’E GİTMEMİŞ

Para kasaları Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Adem Soytekin ve Fatih Keleş’le Etiler’deki Le Meridien Otel’de yaptığı gizli görüşmeler ifşa olan İmamoğlu’nun bir diğer önemli durağı, Beşiktaş’taki Polat Otel’di. Burada da birçok gizli görüşme gerçekleşti.





GÖRÜNTÜLER KARARTILDI

Aynı güvenlik protokolü Polat Otel’de de uygulandı. Otele İmamoğlu’ndan önce gelen güvenlik ekibi, salonda inceleme yapıyor, her toplantı öncesi odayı gören tüm kameralar Le Meridien Otel’de olduğu gibi burada da bantlanarak görüntü alınması engelleniyordu.



