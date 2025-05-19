Ertan Yıldız’a “Niye konuştun?” tehdidi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere savcılığa ifade vermesinin ardından cezaevinde tehdit edilmeye başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız’ın verdiği ifadenin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendiren çarpıcı bir açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın şüphelilerinden olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe vererek ifade sunan Ertan Yıldız, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde baskı altına alındı. Yıldız, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin ilk halkasındaki isimlerden birisi.





AİLESİ ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Özellikle son üç gündür, suç örgütü yöneticisi olarak tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan’ın organizasyonuyla, Yıldız’a herhangi bir vekâlet ilişkisi olmayan bazı avukatlar aracılığıyla ulaşılmaya çalışıldığı, hatta kendisine zorla basın açıklaması imzalatılmak istendiği belirtildi. Savcılık açıklamasında, Yıldız’a zorla imzalatılmak istenen bu açıklamanın içeriğinde, “Etkin pişmanlık ifadesinin baskıyla alındığı” yönünde beyanların yer aldığı aktarıldı. Söz konusu girişimlerin sadece cezaevi içinde değil, aynı zamanda Yıldız’ın ailesi üzerinden de tehdit ve şantaj içerdiği ifade edildi. Cezaevi idaresi tarafından yapılan gözlemler ve ulaştırılan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiği ve konuyla ilgili re’sen soruşturma başlattığı bildirildi.





RESMEN KAYDA GİRDİ

Ertan Yıldız’ın verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, İBB iştiraklerinde ihale süreçlerinin nasıl yönlendirildiğini, belirli şirketlerin nasıl kayırıldığını ve bazı siyasi isimlerin bu süreçlerde oynadığı rolleri detaylı biçimde anlattığı biliniyor. Yıldız’ın itirafları, başta Kültür A.Ş. olmak üzere birçok iştirakle ilgili yeni gözaltı ve tutuklama dalgalarının önünü açarken, başsavcılığın son açıklamasıyla birlikte, soruşturmaya dair yalnızca yolsuzluk değil, yargı sürecine yönelik organize baskı girişimleri de resmen kayıtlara geçmiş oldu.





CHP’DEN İHRAÇ EDİLECEK

CHP ise Ertan Yıldız’ı ihraç sürecini başlattı. CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, Yıldız'ın, CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdi.



