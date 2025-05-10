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İmamoğlu yerine Özel’i ısıtıyorlar

İmamoğlu yerine Özel’i ısıtıyorlar

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması bitmiyor. Usulsüz diploması iptal edilen, ardından da İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun adı, CHP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından düşmeye başladı. Diplomasız zaten aday olamayan İmamoğlu’nun yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için farklı isimler telaffuz ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel en son “Mansur Yavaş cumhurbaşkanı, İmamoğlu başbakan olur” teklifini gündeme getirmişti. İmamoğlu’na yakın kaynaklar, Genel Merkez’de Genel Başkan’ın adaylığını ısıtan bir ekip bulunduğu bilgisini verdi: “Genel Merkez’de, ‘Aday değiştirmek durumunda olursak İmamoğlu’nun yerine başka bir isim olsun’ önerisinde bulunan bir ekip var. Genel Başkan'ın adaylığının daha doğru olacağını ve seçimden çok önce belirlenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Partinin adayı halen İmamoğlu. Eğer süreç farklı ilerler ve aday değişecek olursa, bunun zamanı şimdi değil.”


#politika
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
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