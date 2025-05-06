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Sosyal medyada Özgür Özel ve ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada Özgür Özel ve ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

00:436/05/2025, Salı
AA
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Özgür Özel ve ailesini sosyal medyada tehdit eden şahıs, yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi.
Özgür Özel ve ailesini sosyal medyada tehdit eden şahıs, yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi.

CHP lideri Özgür Özel'in tokatlı saldırıya uğramasının ardından sosyal medyada bir şahıs, Özel ve ailesine yönelik provokatif paylaşımlarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin tespit edildiğini, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüphelinin gözaltına alındığını, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını ifade etti.



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