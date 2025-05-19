21. kattaki para bavulları: Rüşvet ve haraç paralarının saklandığı adres ifşa oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, etkin pişmanlıktan yararlanarak İstanbul Başsavcılığı’nda ifade verdi. İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan reklamcı Murat Kapki’yle ilgili çarpıcı bilgiler veren Çiçek, Neva isimli reklam şirketinin yanı sıra çalışanlarının üzerine kurdurduğu Etherium, Sonraki Aşama, Bay Aygün, Zempa, 3R isimli şirketlerden çok sayıda naylon fatura kestiğini anlattı. Çiçek, Murat Kapki’nin şirketinden para çıkarmak için “Naylon fatura keser misin” talebini yüzde 6 komisyon karşılığında kabul ettiğini anlattı.

ÇAKARLI ARAÇLA TAŞINDI

Murat Kapki’nin Ferko Plaza’nın 21. katındaki ofisinde yaşanan bir olayı da anlatan Çiçek, “Kapki’ye gelen bir telefon üzerine bir anda ‘Bana Berat’ı çağırın acil’ diye seslendi. Bunun üzerine Berat Kapki (Murat Kapki'nin kardeşi) odaya girdi. Ona ‘Neyi bekliyorsunuz?’ dedi . Berat, ofisten açılan bir yan odadan iki bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir kasa vardı. Berat'a kendi adına koruma tahsisli olan (çakarlı) aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörü kullanmasını söyledi. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı” dedi.

İmamoğlu’nun İstanbul’daki bir otelde ‘para kasaları’yla kameraları bantlayarak görüştüğü ortaya çıkmış korumalarının büyük valizlerle otele giriş yaptığı görüntüler gündem olmuştu.





ŞEKLİNDEN ANLADIM

Ekrem İmamoğlu’nun otellerde yaptığı gizli toplantılara yönelik de iddialarda bulunan Çiçek, “Otel kameralarının bantlandığına ilişkin haberlerde yer alan kamera görüntülerinde Murat Kapki isimli şahsı net olarak tespit ettim. Hatta sırtındaki çantası emniyette taktığı çantayla aynıdır ve markası Louis Vuitton’dur. Görüntülerde yer alan bavullarda da para olduğundan eminim. Ben de Murat Kapki’ye bavul ile para taşıdığımdan bavulun şişkinliği ve şeklinden bunu anlayabilirim” diye konuştu.





KONGRE TELEFONLARIYLA BORÇ KAPATMIŞ

Kapki’nin ofisindeki bir başka görüşmeyi de anlatan Çiçek, “Bana yapacağı ödeme yerine 7 adet ‘iPhone 16 Pro Max’ verdi. Telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda ise, gülerek ‘Bunlar fazla kaldı’ dedi. Telefonları kabul ettim. Bu telefonların haberlerde de yer alan şaibeli kongrede CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlar olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.





Yüzde 6 komisyonla anlaştık

Çiçek, Murat Kapki ile yönetim kurulu başkanı olduğu Advercity’nin ‘Ferko Signature’ Plaza’nın 21. katında yer alan ofisinde görüştükten sonra naylon fatura işine girdiğini söyledi. Çiçek, görüşme sırasında Kapki’nin “şirketlerden para çıkarmam gerekiyor, bana fatura keser misin” diye sorduğunu, bu teklifin üzerine yüzde 6 komisyonla anlaştıklarını ifade etti. Çiçek, “Ben de bu tarihten sonra Murat Kapki’nin sahibi olduğu Kapki Medya, BFK isimli firmalara sahte fatura kestim” dedi. Kestiği sahte faturaları Kapki’nin yanında çalışan Mali Müşavir Sinan’ın yönlendirmesiyle bankada buluşarak elden yine Kapki’nin Şehmus isimli çalışanına elden teslim ettiğini söyleyen Çiçek, Sinan isimli şahsın bankalara önceden haber verip hazır etmeleri gereken miktarı ve diğer hususları da organize ettiğini anlattı. 2023’ten 2024 sonuna kadar adı geçen şirketlere fatura kestiğini ifade etti.

Ahmet Çiçek





Ongun’suz iş yapamazdık

2019 yerel seçimlerinden sonra İBB’de reklam alanı kiralamak isteyen tüm firmaların Murat Ongun’un onayı olmadan iş yapmasının imkânsız hale geldiğini anlatan Çiçek, Ongun’un yanında yer alan Eyüp Subaşı da fiyat belirleme süreçlerinde aktif rol oynuyordu. Tüm mecralara ilişkin fiyat listeleri hazırlanıyor, ardından firmalara “Bu işi şu fiyata yapacaksın” denildiğini anlatan Çiçek, tüm reklam mecralarının fiyat listesini hazırlayarak Murat Ongun’a verdi. Murat Ongun da bu şekilde diğer firmalara bu işi sen şu kadar fiyata yapacaksın diye duyurdu. Bu şekilde usulsüz iş alımları ve ihale süreçleri başladı” ifadelerini kullandı.





Kapki operasyonu biliyordu

Bir arkadaşının paraya sıkıştığı için Acarkent’teki villasını satmak istediğini anlatan Çiçek, o dönem 80 milyon olan villanın 40-50 milyona satışa çıkarıldığını belirterek, “Bana müşteri bulup bulamayacağımı sordu. Ben de Murat Kapki de aynı yerde oturduğundan dolayı kendisinin bu villayı satın alıp almak istemediğini sordum. Kendisi de bana bu aralar nakitte kalmam daha iyi minvalinde cevap verdi. Normal şartlarda Murat Kapki’nin bu teklifin üzerine atlaması gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu soruşturmadan ve 19 Mart’ta gerçekleşen operasyondan haberi vardı” diye anlattı. Çiçek, Kapki’nin soruşturma dosyasından ve operasyondan haberdar olduğunu bizzat söylediğini anlattı.



