'Klima çarptı' deyip hastaneye gitmedi, evinin önünde öldü: 'Çok pişmanım keşke götürseydim'
Kağıthane'de evinden çıktıktan sonra fenalaşan muhasebeci Mithat Taha Turan (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Market sahibine "Beni klima çarptı" diyerek hastaneye gitmeyi reddeden Turan'ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği değerlendiriliyor.
Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi.
Olay günü evinden çıkan Mithat Taha Turan, su almak için mahalledeki markete girdi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Turan'ın kalbini tuttuğu, su aldığı ve esnafla konuştuğu görüldü.
Marketten ayrıldıktan sonra bir binanın önünde fenalaşarak oturan Turan'ı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
KALP MASAJIYLA HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Turan’a olay yerinde kalp masajı yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve müdahale sırasında bir süre nabzı atan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Yalnız yaşayan Turan'ın ön otopsi raporunda kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
MARKET SAHİBİ: "KEŞKE HASTANEYE GÖTÜRSEYDİM, ÇOK PİŞMANIM"
Turan'ın su aldığı marketin sahibi İsmail Çınar, yaşananları anlatarak üzüntüsünü dile getirdi.
Çınar, "Yüzüne bakınca anladım, acayip bir ter vardı. 'Beni evde klima çarptı' dedi. Doktora gidelim dedim, 'Gerek yok geçer' dedi. Keşke hastaneye götürseydim, sabahtan beri kendi kendimi yiyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandı.