Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da ekipleri seferber eden olay: Anne ile çocuğu çamura saplandı

İstanbul Sultanbeyli'de yağışın ardından bir inşaat alanının önünde biriken çamur, anne ve oğluna zor anlar yaşattı. Oyun oynadığı sırada çamura saplanan 13 yaşındaki çocuğunu kurtarmaya çalışan anne de mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çamurdan çıkarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.