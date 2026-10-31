Bayrampaşa'da düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü
08:22, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi'nde 5 katlı iş merkezinin üst katındaki düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler çatı katının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin üç yerden müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
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