Emniyet bahçesi galeriye döndü: Piyasa değeri 500 milyon lira!
İstanbul merkezli 6 ilde klasik otomobilleri change yaparak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışından yasa dışı getirilen koleksiyonluk araçların şasi numaralarını usulsüz raporlarla değiştiren şebekenin el konulan 500 milyon lira değerindeki 61 klasik otomobili Emniyet'te sergilendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, antika ve klasik araç piyasasında devasa bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Yurt dışından kaçak getirilen değerli klasik araçlara Türkiye'deki atıl araçların şasi numaralarını aktararak satan suç örgütüne büyük darbe indirildi.
Yapılan teknik ve fiziki takipte; şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli pahaca uygun atıl araçlara aktardıkları tespit edildi. Şebekenin, Makina Mühendisleri Odası'nda görevli bazı mühendislerce usulsüz düzenlenen raporları noterlere ibraz ederek change işlemini yasallaştırdığı ve üçüncü kişilere satarak mağdurları dolandırdığı ortaya çıkarıldı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 37 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise 97 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRA
Suç şebekesinin change yöntemiyle piyasaya sürmeye çalıştığı yaklaşık 500 milyon lira değerindeki 61 adet antika ve klasik otomobil muhafaza altına alındı. El konulan lüks ve nadir klasik araçlar İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bahçesinde sergilenirken, rengarenk otomobiller dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ: "HİÇBİR SAHTEKARLIK GÖZÜMÜZDEN KAÇMAYACAK"
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, "Halkımız şunu iyi bilsin ki; hiçbir sahtekarlık İstanbul polisinin dikkatinden kaçmayacaktır. Klasik otomobilleri change yapan suç şebekesine yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalanmış, 61 otomobil ele geçirilmiştir. Suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.