İstanbul’un ormanlarında gizli hazine: Sonbaharla birlikte sepetlerle arama başladı

Belgrad Ormanı’nın derinliklerinde mantar arayan doğaseverlerin karşısına çıkabilen bu tür, ormanın içinde saklanan doğal zenginliği de gözler önüne seriyor. Tezgahlarda görmeye alışık olmadıkları mantar türünü kendi yetiştiği ortamda bulmak, bu insanlar için hem heyecan verici bir keşif hem de yeni bilgiler edinme fırsatı sunuyor.





Mantarların renkli ya da dikkati çekici görünmesi, yenilebilir olduklarını anlamak için yeterli olmuyor.





Birbirine benzeyen türler nedeniyle doğada mantar toplamak, dikkat ve uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle mantar türünün doğru belirlenmesi, doğada yapılan keşfin en önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor.