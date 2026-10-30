Kağıthane’de korku dolu anlar: 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

"BİNADA KİMSE KALMADI, HERKES ÇIKTI"





Mahalle sakini Harun Sir, “Ben yan tarafta oturuyorum. Siren sesleri gelince yardım etmek için uyandım. Ama maalesef her yer kapalı olduğu için arabalar yüzünden itfaiye gelemedi. Ama çok şükür binada kimse kalmadı, herkes çıktı. Ateş henüz sürüyor. İnşallah kötü birşey olmaz. Mal kaybı illaki vardır ama can kaybı olmamıştır” dedi.