İstanbul'da ekipleri seferber eden olay: Anne ile çocuğu çamura saplandı

'ATLAYINCA ANNESİ DE ONA YARDIM ETMEK İSTEMİŞ'





Olayı gören Çınar Kayar, "Çocuk, annesi ve Rüzgar adında arkadaşım çamurun içine atlamış. Çocuk 'batacak mıyım' diye atlamış. Atlayınca annesi de ona yardım etmek istemiş. Orasının bataklık olduğunu bilmiyormuş, basınca o da batmış. İtfaiye geldi, annesiyle birlikte hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.