Bağcılar’da inşaatın çevresindeki çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da hafta sonu direksiyon başına geçecek sürücülerin dikkatine! 1 Kasım'da kıtaları birleştirecek olan İstanbul Maratonu nedeniyle megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü başta olmak üzere her iki yakada birçok kritik güzergah sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araç trafiğine kapalı olacak. İşte İstanbulluların yola çıkmadan önce mutlaka incelemesi gereken kapalı yollar ve alternatif güzergah rehberi...