Batan geminin 2'nci kaptanı firmada bir hafta önce işe başlayıp ilk seferine çıkmış

Silivri açıklarında 2 Eylül'de 'Alsu' isimli gemiyle çarpışan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemi battı. Batan gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, 29 Ekim’de bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde cesedin gemini 2'nci kaptanı emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Temel'in cenazesi, İzmir'e getirildi. Rahmi Temel için Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde bugün öğle vakti askeri töreni düzenlendi. Cenazeye Rahmi Temel’in eşi Semra (61), kızları Merve (34) ve Aslı (31) ve oğlu Remzi Temel, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Temel'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören kıtası tarafından cenaze aracına taşındı. Rahmi Temel, Örnekköy Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

'İçimizi çok acıtıyor'

Merve Temel, babasının astsubay emeklisi olduktan sonra denizden kopamadığını belirtip, “Bizi okuttuktan sonra işe ara vermişti. Ara ara gidiyordu. Son 1,5 senedir artık gitmeyeceğini söylüyordu. Onu denizden koparamadık. Bir vapura bile binse hemen motorları ve kaptanları izlerdi. Yüzmeyi çok severdi. Onunla saatlerce yüzerdik. O bize biz de ona çok düşkündük. Her şeyi birlikte yapardık. Deniz sevgisini bize o aşıladı. Ama şimdi denizler onu bizden aldı. Bu çalıştığı firmaya 1 hafta önce başlamıştı. İlk seferiydi. Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek içimizi çok acıtıyor" dedi.

'Acımız asla dinmeyecek'

Merve Temel, sözlerini şöyle sürdürdü:“5 Eylül'de 720 metrede gemi enkazının yeri bulundu. Yetkililer tarafından ulaşılan enkazdan naaşların alınmasının mümkün olmadığı söylendi. Böyle bir teknolojinin olduğunu biliyorduk. Ve bu yüzden ısrar ettik. Babama ulaşmak için 2 aydır mücadele veriyoruz. Naaşını 720 metreden çıkarttılar. Babamı bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer denizcilerimizi de bulacağız. Bizim yüreğimize biraz su serpildi ama diğer denizcilerimizi bulana kadar da bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Israrcı olmaya devam edeceğiz. Lütfen hepsini çıkarın. Çünkü bu kaza çok acı. Bu eski gemilerin bu yükte demir almasına engel olmak artık bizim görevimiz. Bu kaza onun rotasını geçmek isteyen tecrübesiz bir kaptan yüzünden oldu. Su alma kapasitesi olmadığı için 3 dakika içinde battı. Acımız asla dinmeyecek. Bize bunu yaşatanların cezasını çekmesi için her şeyi yapacağız. Çarpan kaptandan, deniz trafiğini düzenleyemeyenlerden hesabını soracağız."

'Çalışmaların devam etmesini istiyoruz'

Denizde Canlarını Kaybeden Aileler Platformu adına konuşan Recep Yılmaz ise “Silivri açıklarında canını kaybeden 10 aileden biriyim. 59 gün sonra ikinci kaptanımız Rahmi Temel'in naaşına ulaşabildik. Yetkililerden diğer 8 ailenin de yakınlarının bir mezarının olması için çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Naaşların ailelerine kavuşturmasını talep ediyoruz. Burada bir anlamda da sevinçliyiz. Çünkü bir naaşımıza ulaştık, mezarımız var. Ailesi gidip o mezara dokunabilecek. Aileye başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu.

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