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HTS’deki şaibeye de bakılacak

HTS’deki şaibeye de bakılacak

04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Soruşturma kapsamında dokuz milletvekili hakkındaki dosya ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
Soruşturma kapsamında dokuz milletvekili hakkındaki dosya ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Özgür Özel’in CHP genel başkanlığına seçildiği kurultayla ilgili yürütülen “şaibe” soruşturmasında HTS kayıtları da incelenecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı BTK’dan İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 51 kişinin HTS kayıtlarını istedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği şaibeli kurultaya ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, BTK talep yazısı gönderdi.


BİR YILLIK KAYIT TALEP EDİLDİ

Müzekkere yazısında, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

Söz konusu talebin 51 kişinin, 1 Ağustos 2023 ila 1 Ağustos 2024 arasındaki "arama", "aranma", "kısa mesaj" (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerinin soruşturma dosyasına kazandırılmasını kapsadığı kaydedildi.


115 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan soruşturmada gizli tanık yer almazken, şimdiye kadar 36 tanığın ifadesine başvuruldu. Tanıkların büyük çoğunluğunun CHP üyeleri olduğu öğrenildi. Soruşturma sürecinde, 115 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu ile Çelik de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı; ancak iki ismin ifade vermedi. Soruşturma kapsamında dokuz milletvekili hakkındaki dosya ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.


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