HTS’deki şaibeye de bakılacak

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği şaibeli kurultaya ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, BTK talep yazısı gönderdi.

Öte yandan soruşturmada gizli tanık yer almazken, şimdiye kadar 36 tanığın ifadesine başvuruldu. Tanıkların büyük çoğunluğunun CHP üyeleri olduğu öğrenildi. Soruşturma sürecinde, 115 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu ile Çelik de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı; ancak iki ismin ifade vermedi. Soruşturma kapsamında dokuz milletvekili hakkındaki dosya ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.