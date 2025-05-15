Yolsuzluk soruşturmasından ders çıkartmadılar: İGDAŞ ihalesinde soru işaretleri

3 aylık süreli personel taşıma hizmet alım ihalesine neden çağrılmadıklarını öğrenmek için İGDAŞ Satın Alma Müdürü Özgür Gedikoğlu ile görüşen Mifa Turizm ve Vizyon Turizm yetkilileri, “umursamaz” yanıtlar aldı.