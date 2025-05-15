Yolsuzluk soruşturmasından ders çıkartmadılar: İGDAŞ ihalesinde soru işaretleri

Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokratın yolsuzluk ile usulsüzlükten yargılanması İBB’ye ders olmadı. İGDAŞ’ın 23 yıldır personel taşıma işini yapan firma, yeni ihaleye davet edilmedi. 117 araçla İGDAŞ çalışanlarına hizmet veren Mifa ve Vizyon Turizm’in davet edilmediği ihaleye daha yüksek fiyat veren firmalar çağrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İGDAŞ’a 23 yıldır personel taşıma hizmeti veren Vizyon Turizm, yeni ihaleye davet edilmedi. Grup bünyesindeki başka bir şirket olan Mifa ile ihaleye teklif veren yetkililer de davet almadı.
NE KADAR FİRMA O KADAR REKABET
Kumu kurumu niteliğindeki İGDAŞ’ın hizmet alım ihalesinde daha fazla şirketin katılmasını engellemesine bir anlam veremediklerini belirten Mifa ve Vizyon şirketi yetkilileri, herhangi bir ihaleye fazla firmanın teklif vermesinin rekabeti artıracağına dikkat çekti.
Mifa Turizm, dilekçe verip ihaleye katılmak istediğini İGDAŞ’a iletti ve kayıt numarası aldı. Ancak İGDAŞ Satınalma Müdürü Özgür Gedikoğlu, firmayı ihale sürecine dahil etmedi.