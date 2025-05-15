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İmamoğlu’nun sakladığı bir şey var

İmamoğlu’nun sakladığı bir şey var

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, para kasalarıyla otelde yaptığı gizli toplantı öncesi güvenlik kameralarını bantlatması, gündemden düşmüyor. CHP yönetimi skandal olayı sahiplense de parti içinden farklı değerlendirmeler geliyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca yurt içi ve yurt dışında mesai harcadığını belirten parti içindeki muhalif kesim, ancak korumaların hiçbir zaman bu tarz bir uygulamaya yeltenmediğini kaydetti. Kamera bantlamanın “saklanan bir şey var” şüphesini güçlendirdiğini vurgulayan partideki muhalifler, Yeni Şafak’a şu değerlendirmede bulundu: “Orada saklanan bir şey vardı. Bantlama neden yapılır? Bir şeyi saklamak için. Kemal Bey’in ne yurt dışında ne yurt içinde böyle bir uygulaması yoktu.”


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