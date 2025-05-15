İmamoğlu’nun sakladığı bir şey var

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca yurt içi ve yurt dışında mesai harcadığını belirten parti içindeki muhalif kesim, ancak korumaların hiçbir zaman bu tarz bir uygulamaya yeltenmediğini kaydetti. Kamera bantlamanın “saklanan bir şey var” şüphesini güçlendirdiğini vurgulayan partideki muhalifler, Yeni Şafak’a şu değerlendirmede bulundu: “Orada saklanan bir şey vardı. Bantlama neden yapılır? Bir şeyi saklamak için. Kemal Bey’in ne yurt dışında ne yurt içinde böyle bir uygulaması yoktu.”