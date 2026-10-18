Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Devler listesine Türk Özel Harekât damga vurdu
20 ülkeden 96 keskin nişancının katıldığı 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk Polis Özel Harekât birinci oldu. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı da organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 20 ülke ve 96 keskin nişancının katıldığı ‘8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda Polis Özel Harekat personelinin birinci olduğunu açıkladı.
Türk polisi zirveye yerleşti
Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, MKE tarafından geliştirilen KN-12 keskin nişancı tüfeğini kullanan Polis Özel Harekât takımı birincilik elde etti. KNT-76 keskin nişancı tüfeğini kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncülük derecesini kazandı.
20 ülke ve 96 keskin nişancı mücadele etti
BORAN-8 kapsamında farklı atış etapları ve senaryolarda mücadele eden ekipler, keskin nişancılık becerilerini ortaya koydu.
Organizasyonda elde edilen sonuçlar, Türk güvenlik güçlerinin uluslararası yarışmadaki başarısını gözler önüne serdi.
EGM'den tebrik mesajı
EGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Ülke, 96 Keskin Nişancı ve Şampiyon: Polis Özel Harekat. 8.BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda Polis Özel Harekat personelimiz birinci oldu. Disiplini, üstün yeteneği ve azmiyle teşkilatımızı gururlandıran kahraman personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
İşte Türk keskin nişancıların gücünü tüm dünyaya gösteren o liste;