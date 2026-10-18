Hobi olarak başlandı sürüde sayı 90'a ulaştı: Türkiye'de cüce keçi için talep artıyor
Ankara’nın Ayaş ilçesinde iki keçiyle kurulan cüce keçi çiftliğinde sürü sayısı 90’a ulaştı. Çiftlik sahibi Murat Özgüden, Türkiye’de cüce keçilere talebin arttığını belirterek sayıyı 250’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyünde kurulan cüce keçi çiftliğindeki keçiler, sevimli görünüşleri ve hareketli yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İki keçiyle hobi olarak başlayan girişimini büyüten çiftlik sahibi Murat Özgüden, Türkiye’nin farklı illerinden temin ettikleri 90 Nijerya cüce keçi ile üretim yaparken sürü sayısını artırmayı hedefliyor. Türkiye’de birkaç şehirde cüce keçi çiftliği bulunduğunu ama en çok üretimin kendi çiftliklerinde olduğunu dile getiren Özgüden, Ankara’da ilk üretim çiftliğini kendilerinin kurduğunu kaydetti.
"Şu anda toplam adetimiz 90’a ulaştı"
Cüce keçisi çiftliğine ilk olarak hobi olarak başlayıp sonrasında yoğun talep üzerine çiftliğin büyüdüğünü belirten Özgüden, "Hobi amaçlı başladık biz bu çiftliğe. Daha sonra iki tane keçi almıştık. Keçilerden sonra biz bu çiftliği büyütmeyi hedefledik. Ortağımla beraber Türkiye’nin her yerine giderek cüce keçileri ikişer ikişer topladık. Şu anda toplam adetimiz 90’a ulaştı. Ankara’da ilk üretim çiftliğini kuran bizleriz. Türkiye’de 3-4 ilde yapan mevcut ama en çok üretim çiftliğinde keçisi olan bizleriz" diye konuştu.
"Normal keçiler ile arasında ortalama 30-35 santim boy farkı vardır"
Cüce keçilerin normal keçilerden farkının kısa olmasına ve üçüz dördüz doğurmalarına değinen Özgüden, "Ayaş Çanıllı köyünü turizm açısından çok büyük destekliyor. Şehir dışından ve Ankara içinden çok fazla misafir ağırlıyoruz. Gayet de güzel karşılanıyoruz. Cüce keçilerin diğer keçilerden farkı öncelikle kesinlikle minyon olmaları ve boylarının daha kısa olmaları. Gördüğünüz gibi inanılmaz neşeli ve eğlenceliler. İnsanlara daha sıcak kanlı davranmaları ve üçüz dördüz doğurmaları. Normal keçiler arasında ortalama 30-35 santim boy farkı vardır. Cüce keçiler dediğim gibi 40-45 santim, erkekler de 50-55 santim olabiliyor. Renkleri de ceylan deseni var, siyah-beyaz var. Onun dışında düz siyah olabiliyor, kahve olabiliyor, sütlü kahve olabiliyor. Değişik renkler de çok güzel renkler çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.
"Türkiye’de cüce keçi için şu an talep inanılmaz fazla"
Cüce keçilerin adetini 200-250’ye kadar çıkartmayı hedefleyen Özgüden, "Sıcak iklim hayvanları aslında bunlar. Ankara hava şartlarından dolayı soğuk inanılmaz etkiliyor. Şartları sağlıyoruz ama onlara doğum esnasında yardım etmemiz gerekiyor. O da bizi inanılmaz etkiliyor. Cüce keçi, Nijerya cüce keçisi olduğu için Türkiye’de çok fazla üretimi mevcut bir keçi değil. Türkiye’de cüce keçi için şu an talep inanılmaz fazla. Şu anda 90 adetimiz mevcut ama yaklaşık 200-250 adet hedefliyoruz. Daha fazla sürüye sahip olmayı düşünüyoruz. Keçilerin yemini, suyunu veriyoruz. Onun dışında günü gelen keçilerin aşılarını ve temizliğini yapıyoruz. Diğer keçilerle beslenme konusunda herhangi bir fark yok. Diğer keçiler nasıl bakılıyorsa bunlara da aynı şekilde bakılıyor. Çiftliğimiz her geçen gün büyüyor. Tüm Ankara halkını ve şehir dışından herkesi bekliyoruz. Gelen kişiler, yavruları özellikle çok fazla merak ediyorlar ve farklı keçileri gördükleri için özellikle çocukların çok fazla dikkatini çekiyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası herkesi çiftliğimize bekliyoruz talep inanılmaz fazla" açıklamasında bulundu.