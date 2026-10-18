Hobi olarak başlandı sürüde sayı 90'a ulaştı: Türkiye'de cüce keçi için talep artıyor

"Türkiye’de cüce keçi için şu an talep inanılmaz fazla"





Cüce keçilerin adetini 200-250’ye kadar çıkartmayı hedefleyen Özgüden, "Sıcak iklim hayvanları aslında bunlar. Ankara hava şartlarından dolayı soğuk inanılmaz etkiliyor. Şartları sağlıyoruz ama onlara doğum esnasında yardım etmemiz gerekiyor. O da bizi inanılmaz etkiliyor. Cüce keçi, Nijerya cüce keçisi olduğu için Türkiye’de çok fazla üretimi mevcut bir keçi değil. Türkiye’de cüce keçi için şu an talep inanılmaz fazla. Şu anda 90 adetimiz mevcut ama yaklaşık 200-250 adet hedefliyoruz. Daha fazla sürüye sahip olmayı düşünüyoruz. Keçilerin yemini, suyunu veriyoruz. Onun dışında günü gelen keçilerin aşılarını ve temizliğini yapıyoruz. Diğer keçilerle beslenme konusunda herhangi bir fark yok. Diğer keçiler nasıl bakılıyorsa bunlara da aynı şekilde bakılıyor. Çiftliğimiz her geçen gün büyüyor. Tüm Ankara halkını ve şehir dışından herkesi bekliyoruz. Gelen kişiler, yavruları özellikle çok fazla merak ediyorlar ve farklı keçileri gördükleri için özellikle çocukların çok fazla dikkatini çekiyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası herkesi çiftliğimize bekliyoruz talep inanılmaz fazla" açıklamasında bulundu.