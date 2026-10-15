Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyeva'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Mirziyoyeva Baykar'ı ziyaret etti
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva daha sonra Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti.
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ziyarette Mirziyoyeva'ya insansız savaş uçağı KIZILELMA maketi hediye etti.