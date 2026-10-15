Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyeva'yı kabul etti

Bakü’de Herzog’a protesto

Bakü’deki Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Zirvede konuşan Fidan, kalıcı çözümün bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu söyledi.