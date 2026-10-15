Seçim ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 2028'e mi olacak, tarih netleşti mi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim tarihine ilişkin net açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." açıklaması, erken seçim yorumlarına neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tarih verdi. Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır dedi.
Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman yaplacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve 3. defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olacaktır” dedi. Bahçeli, "Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi ne zaman, 2028'de mi yapılacak?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti. Seçimlere 18 ay kaldı." dedi.
Seçimde Cumhurbaşkanlığı Erdoğan aday olacak mı?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak kritik açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, 2028 cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Nisan'da yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "son kez aday olacağını" ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık durumuna ilişkin anayasal çerçeveyi de aktaran Uçum, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" sözleriyle sürecin altını çizdi.
Mevcut Anayasa hükümlerine göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde istisnai olarak yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 3. dönem aday olma ve cumhurbaşkanlığı yapma yetkisi tanıdığını kaydetti.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Mayıs 2023 1. tur seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların %49,5’ni, Kemal Kılıçdaroğlu, %44,9’unu almıştı. Sinan Oğan, yüzde 5.2, Muharrem İnce ise yüzde 0,4 oy almıştı.
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi - 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların %52,2’sini alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise %47,8’ni almıştı.
Son anket sonuçlarına göre kim önde, seçim olsa hangi parti kazanır?
Araştırma şirketi Areda Survey tarafından Türkiye genelinde 2 bin 400 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağustos 2026 seçim anketinin sonuçları açıklandı.
Araştırma şirketi Areda Survey, "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu seçmene yöneltti! "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda AK Parti yüzde 35 oy oranı ile zirvedeki yerini korurken, YENİ Parti ise oy oranı yüzde 17 oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise ankete göre üçüncü sırada konumlandı. Seçmen desteği yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP'yi, diğer siyasi aktörler takip etti.
Araştırmada yer alan diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde yansıdı:
DEM Parti: Yüzde 9,8 ile dördüncü sırada,
MHP: Yüzde 8,9 ile beşinci sırada,
İYİ Parti: Yüzde 6,4 seviyesinde,
Anahtar Parti: Yüzde 3,4 oranında,
Zafer Partisi: Yüzde 3,2 seviyesinde,
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3 oranında destek buldu.
ORC Araştırma, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti yüzde 35,2 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 19,4 ile ikinci sırayı aldı.
İşte son anket sonuçları partilerin oy oranları
AK Parti: Yüzde 35,2
Yeni Parti: Yüzde 19,4
CHP: Yüzde 8,5
DEM Parti: Yüzde 8,4
MHP: Yüzde 8,2
İyi Parti: Yüzde 6,5
Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 3,5
Zafer Partisi: Yüzde 3,2
Saadet Partisi: Yüzde 2,3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1
Diğer Partiler: Yüzde 2,7