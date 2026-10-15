Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Seçim ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 2028'e mi olacak, tarih netleşti mi?

Seçim ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 2028'e mi olacak, tarih netleşti mi?

15:30, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:34, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Seçim ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 2028'e mi olacak, tarih netleşti mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim tarihine ilişkin net açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." açıklaması, erken seçim yorumlarına neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tarih verdi. Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." açıklaması, erken seçim yorumlarına neden olmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tarih verdi. Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır dedi.

Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman yaplacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve 3. defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olacaktır” dedi. Bahçeli, "Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman yaplacak?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve 3. defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olacaktır” dedi. Bahçeli, "Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi ne zaman, 2028'de mi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti. Seçimlere 18 ay kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi ne zaman, 2028'de mi yapılacak?Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum, "Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılması büyük oranda netleşti. Seçimlere 18 ay kaldı." dedi.

Seçimde Cumhurbaşkanlığı Erdoğan aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak kritik açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, 2028 cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Nisan'da yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "son kez aday olacağını" ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık durumuna ilişkin anayasal çerçeveyi de aktaran Uçum, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" sözleriyle sürecin altını çizdi.

Seçimde Cumhurbaşkanlığı Erdoğan aday olacak mı?Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak kritik açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, 2028 cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Nisan'da yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "son kez aday olacağını" ifade etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık durumuna ilişkin anayasal çerçeveyi de aktaran Uçum, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" sözleriyle sürecin altını çizdi.

Mevcut Anayasa hükümlerine göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde istisnai olarak yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 3. dönem aday olma ve cumhurbaşkanlığı yapma yetkisi tanıdığını kaydetti.

Mevcut Anayasa hükümlerine göre bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması halinde istisnai olarak yeniden aday olabileceğini belirten Uçum, bu durumun 3. dönem aday olma ve cumhurbaşkanlığı yapma yetkisi tanıdığını kaydetti.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Mayıs 2023 1. tur seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların %49,5’ni, Kemal Kılıçdaroğlu, %44,9’unu almıştı. Sinan Oğan, yüzde 5.2, Muharrem İnce ise yüzde 0,4 oy almıştı.

2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi - 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların %52,2’sini alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise %47,8’ni almıştı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Mayıs 2023 1. tur seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların %49,5’ni, Kemal Kılıçdaroğlu, %44,9’unu almıştı. Sinan Oğan, yüzde 5.2, Muharrem İnce ise yüzde 0,4 oy almıştı.2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi - 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların %52,2’sini alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise %47,8’ni almıştı.

Son anket sonuçlarına göre kim önde, seçim olsa hangi parti kazanır?

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından Türkiye genelinde 2 bin 400 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağustos 2026 seçim anketinin sonuçları açıklandı.

Araştırma şirketi Areda Survey, "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu seçmene yöneltti! "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda AK Parti yüzde 35 oy oranı ile zirvedeki yerini korurken, YENİ Parti ise oy oranı yüzde 17 oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise ankete göre üçüncü sırada konumlandı. Seçmen desteği yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP'yi, diğer siyasi aktörler takip etti.

Araştırmada yer alan diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde yansıdı:

DEM Parti: Yüzde 9,8 ile dördüncü sırada,

MHP: Yüzde 8,9 ile beşinci sırada,

İYİ Parti: Yüzde 6,4 seviyesinde,

Anahtar Parti: Yüzde 3,4 oranında,

Zafer Partisi: Yüzde 3,2 seviyesinde,

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3 oranında destek buldu.

Son anket sonuçlarına göre kim önde, seçim olsa hangi parti kazanır?Araştırma şirketi Areda Survey tarafından Türkiye genelinde 2 bin 400 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağustos 2026 seçim anketinin sonuçları açıklandı.Araştırma şirketi Areda Survey, "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu seçmene yöneltti! "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda AK Parti yüzde 35 oy oranı ile zirvedeki yerini korurken, YENİ Parti ise oy oranı yüzde 17 oldu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise ankete göre üçüncü sırada konumlandı. Seçmen desteği yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP'yi, diğer siyasi aktörler takip etti.Araştırmada yer alan diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde yansıdı:DEM Parti: Yüzde 9,8 ile dördüncü sırada,MHP: Yüzde 8,9 ile beşinci sırada,İYİ Parti: Yüzde 6,4 seviyesinde,Anahtar Parti: Yüzde 3,4 oranında,Zafer Partisi: Yüzde 3,2 seviyesinde,Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3 oranında destek buldu.

ORC Araştırma, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti yüzde 35,2 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 19,4 ile ikinci sırayı aldı.

İşte son anket sonuçları partilerin oy oranları

AK Parti: Yüzde 35,2

Yeni Parti: Yüzde 19,4

CHP: Yüzde 8,5 

DEM Parti: Yüzde 8,4 

MHP: Yüzde 8,2 

İyi Parti: Yüzde 6,5

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 3,5

Zafer Partisi: Yüzde 3,2

Saadet Partisi: Yüzde 2,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1

Diğer Partiler: Yüzde 2,7



ORC Araştırma, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti yüzde 35,2 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 19,4 ile ikinci sırayı aldı.İşte son anket sonuçları partilerin oy oranlarıAK Parti: Yüzde 35,2Yeni Parti: Yüzde 19,4CHP: Yüzde 8,5&nbsp;DEM Parti: Yüzde 8,4&nbsp;MHP: Yüzde 8,2&nbsp;İyi Parti: Yüzde 6,5Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 3,5Zafer Partisi: Yüzde 3,2Saadet Partisi: Yüzde 2,3Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1Diğer Partiler: Yüzde 2,7
Başlıklar :Cumhurbaşkanlığı seçimiErdoğanBaşdanışmanı Mehmet Uçumseçim
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026