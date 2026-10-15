Seçim ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 2028'e mi olacak, tarih netleşti mi?

Son anket sonuçlarına göre kim önde, seçim olsa hangi parti kazanır?

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından Türkiye genelinde 2 bin 400 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağustos 2026 seçim anketinin sonuçları açıklandı.

Araştırma şirketi Areda Survey, "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu seçmene yöneltti! "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda AK Parti yüzde 35 oy oranı ile zirvedeki yerini korurken, YENİ Parti ise oy oranı yüzde 17 oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise ankete göre üçüncü sırada konumlandı. Seçmen desteği yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP'yi, diğer siyasi aktörler takip etti.

Araştırmada yer alan diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde yansıdı:

DEM Parti: Yüzde 9,8 ile dördüncü sırada,

MHP: Yüzde 8,9 ile beşinci sırada,

İYİ Parti: Yüzde 6,4 seviyesinde,

Anahtar Parti: Yüzde 3,4 oranında,

Zafer Partisi: Yüzde 3,2 seviyesinde,

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3 oranında destek buldu.