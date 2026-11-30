81 ildeki gençlik ve spor tesislerinde ücretsiz eğitim fırsatı: Yaş grubuna göre başvuru şartları neler, nasıl kayıt olunur?

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan gençlik merkezleri, yurtlar ve spor tesislerinde düzenlediği ücretsiz yüz yüze eğitimler için başvuruları almaya devam ediyor. Spordan teknolojiye, yabancı dilden sanata kadar pek çok farklı branşta sunulan programlara katılmak isteyen 18 yaş ve üzeri adaylar doğrudan kendi e-Devlet bilgileriyle, 18 yaş altındaki gençler ise yasal veli onayıyla ebeveynlerinin e-Devlet hesapları üzerinden tesis ve branş seçerek kayıtlarını kolayca tamamlayabiliyor.