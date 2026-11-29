Gündönümü nedir ve nasıl işler?

Gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve gündüz ile gece sürelerinin kısalmaya veya uzamaya başladığı astronomik anı ifade ediyor. Bazı ülkelerde 21 Aralık tarihi yazın veya kışın tam ortası olarak kabul ediliyor.





Yaz gündönümünde güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik düşmesiyle birlikte yarımkürelerdeki gün süresi değişimi ters yönde ilerliyor. Türkiye’de ise kış gündönümüyle başlayan gündüz uzama süreci, 21 Haziran’daki yaz gündönümüne kadar devam eden döngünün bir parçasını oluşturuyor.