İstanbul hava durumu tahminleri ve kar beklentisi

Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan Balkanlar ve Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışına yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı riski nedeniyle bugün 39, yarın ise 32 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verdi.





İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiği bildirildi. Valilik verilerine göre İstanbul genelinde yağışların yağmur, kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.





Kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye, yerel olarak ise 70 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.