"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 300 bin TL değerindeki Ömer Halisdemir sorusuyla karşılaşan yarışmacı Azmi Coşkun, cevabından emin olmadığı için soruyu yanıtlamadan yarışmadan çekildi. Yarışmacının kararının ardından sunucu Cem Öğretir de kendisini tebrik etti.

Ömer Halisdemir sorusunda yarışmadan çekildi

atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışan 36 yaşındaki Azmi Coşkun, 300 bin TL değerindeki soruda yarışmadan çekilme kararı aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinin yerini soran soruda cevabından emin olamadığını belirten Coşkun, saygısızlık yapmak istemediğini ifade ederek yanıt vermedi.

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Yarışmacının kararı stüdyoda takdirle karşılandı. Programın sunucusu Cem Öğretir, Coşkun'un yanıt vermeme kararını tebrik ederek kendisine teşekkür etti.

Azmi Coşkun'un karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soru ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir hakkındaydı. Soru şekildeydi:

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan hainlere ilk kurşunu sıkarak şehit düşen Ömer Halisdemir'in kabri nerededir?

Soruyu gören Coşkun, cevabından emin olmadığını belirterek yanıt vermek istemedi. Şehit Ömer Halisdemir'e duyduğu saygıyı dile getiren yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı.

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Coşkun, kararını şu sözlerle açıkladı:

" Rahmetli Ömer Halisdemir'in bizim için kıymeti çok büyük. Ben bu sorunun cevabından emin değilim. Bu sorunun cevabı emin olmadan verilecek bir cevap değil. Üzerinde bir şans denenecek soru değil. 300 bin TL'lik soru başka bir soru olsaydı bilmeden cevap verecektim ama şu an böyle bir saygısızlık yapmayacağım. Emin olmadığım bu soruyu asla cevaplamayacağım ve çekilmek istiyorum."

Cem Öğretir'den yarışmacıya takdir...

Yarışmadan çekilme kararı alan Azmi Coşkun'un yanıt vermemesi stüdyoda takdirle karşılandı. Sunucu Cem Öğretir de yarışmacının bu anlamlı davranışını överek, "Cevap vermeyerek o kadar güzel bir şey yaptınız ki sizi tebrik ediyorum, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Yarışmacı çekilmeseydi vereceği yanıtın "Niğde'nin Bor ilçesinde" olduğu ortaya çıktı. Böylece Coşkun, doğru cevabı bilmesine rağmen emin olmadığı için tahminde bulunmamayı tercih etti. Azmi Coşkun'un bu kararı, yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Azmi Coşkun kimdir?

Rize'nin Hemşin ilçesinden yarışmaya katılan Azmi Coşkun, Rize'de doğup büyüdü. Üniversite eğitimini İzmir'deki Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Coşkun, memleketine döndükten sonra ilçe belediyesinde personel olarak görev yapmaya başladı.

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Müzik ve edebiyatla da ilgilenen Coşkun, Karadeniz müziğine ilgi duyduğunu ve şarkı sözleri yazdığını aktarıyor. Coşkun ayrıca Hemşin dilinde kaleme alınan ve kültürel miras niteliği taşıyan ilk şiir kitabının sahibi olduğunu belirtiyor.