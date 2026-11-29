81 ilde ücretsiz gençlik ve spor eğitimleri için başvuru süreci sürüyor

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T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesislerde düzenlenen yüz yüze eğitimler için 81 ilde başvurular sürüyor. Spordan sanata, teknolojiden yabancı dile kadar pek çok alanda sunulan programlara ücretsiz kayıt işlemleri sistem üzerinden yaş grubuna göre belirlenen adımlarla alınıyor.

Eğitimlerin kapsamı ve başvuru şartları

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan gençlik merkezleri, yurtlar, spor tesisleri ve Bakanlığa bağlı diğer tesislerde yüz yüze eğitim düzenliyor. Programa katılmak isteyenlerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Eğitimler spor ve teknolojinin yanı sıra yabancı dil ve sanat gibi farklı alanlarda veriliyor. Başvuru işlemleri ise katılımcının yaşına göre farklılaşan adımlarla yürütülüyor.

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Yaş grubuna göre kayıt adımları

edu.gsb.gov.tr başvuru ekranında "Öğrenci Başvuru" alanı kullanılıyor ve işlemler e-Devlet doğrulamasıyla tamamlanıyor. Kontenjanların dolmaması için kayıtların zamanında yapılması gerekiyor.

18 yaş ve üzeri katılımcılar: "Öğrenci Başvuru" alanından kendi e-Devlet bilgileriyle sisteme giriyor, bulunduğu ili, en yakın tesisi ve istediği branşı seçerek kaydını doğrudan oluşturuyor.

18 yaş altı katılımcılar: Başvurularda yasal veli onayı zorunlu tutuluyor ve girişin doğrudan ebeveyn tarafından yapılması gerekiyor.

Veli onay süreci: Anne veya baba "Öğrenci Başvuru" sekmesinden kendi e-Devlet şifresiyle giriş yapıyor, sistemdeki eşleşen genci seçip onay veriyor ve tesis ile branş seçimini yaparak kaydı tamamlıyor.

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Güncel başvuru durumu

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesislerde yüz yüze eğitimlere kayıt süreci devam ediyor. Adaylar ve veliler, bulundukları ildeki tesis ve branş seçenekleri üzerinden başvurularını sistem aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.