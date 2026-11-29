Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de fırtına hasara yol açtı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bölgeyi etkisi altına alan fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle üç ilde meydana gelen gelişmeler şu şekilde kaydedildi.





Kırklareli: Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde dalga boyu yer yer 3 metreye ulaştı ve balıkçı tekneleri denize açılamadı. Sağanak sonrası Papuçdere ile deniz birleşirken limandaki bazı teknelerde maddi hasar oluştu, kent merkezinde ise ağaçlar devrildi.





Tekirdağ: Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınaklara çekildi. Süleymanpaşa'nın Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde yükselen dalgalar evlere kadar ulaştı.





Edirne: Enez ilçesindeki limanda bağlı bulunan bazı tekneler su alarak battı ve iş makineleri yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Enez sahil yolunda ve İpsala ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.