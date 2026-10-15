Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor
15:36, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:48, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Kamboçya Başbakanı Hun Manet
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in Türkiye ziyaretinin 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.
İstanbul'da 16 Ekim günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânlar ele alınacak.
Bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak
Görüşmeler kapsamında ayrıca bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
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Başlıklar :KamboçyaRecep Tayyip Erdoğanankara