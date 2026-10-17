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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

11:35, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:55, 17/10/2026, Cumartesi
IHA
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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı
Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Etimesgut Belediyesindeki ihale, otopark kiralama ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında belediye başkan yardımcıları G.B. ve F.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4’ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken, 9 şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği bildirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS analizleri incelendi.

İncelemeler sonucunda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından, aralarında Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G.’nin de bulunduğu, 5’i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik 13 Ekim 2026’da Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


7 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden 9’unun etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği belirtildi. Beş şüpheli hakkında ise mevcut delil durumu dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüpheliden, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G.’nin de aralarında bulunduğu 7’sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.



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Başlıklar :etimesgut belediyesiankararüşvetzimmetirtikaptutuklama
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