Saniye yerine binlerce yıl sonra saat eklenecek

Artık saniyenin rafa kaldırılmasının ardından zaman ölçümünde "artık saat" adı verilen yeni bir sisteme geçilmesi planlanıyor. Bu yeni yaklaşımda atomik saat ile astronomik saat arasındaki fark sık aralıklarla düzeltilmeyecek, aksine bu farkın kademeli olarak artmasına izin verilecek. Aradaki fark tam bir saatlik düzeye ulaştığında ise saatlere 1 saat eklenmesi gerekecek.





Uzmanların hesaplamalarına göre, böyle bir eklemeye yaklaşık 3 bin yıl boyunca ihtiyaç duyulmayacak. Böylelikle, küresel altyapıları riske atan ve sürekli tekrarlanan saniyelik düzeltmelerin yerini çok daha uzun vadeli ve güvenli bir zaman yönetim sistemi almış olacak.



