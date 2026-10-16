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Fon iftiraları cezasız kalmadı: RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye yaptırım

Fon iftiraları cezasız kalmadı: RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye yaptırım

15:41, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 15:48, 16/10/2026, Cuma
AA
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Fon iftiraları cezasız kalmadı: RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye yaptırım
RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Yapılan toplantıda, fon soruşturmasına ilişkin programlarda gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği ve doğruluk ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası uygulandı.

RTÜK, Sözcü TV'de 7-8 Ekim tarihlerinde yayınlanan programlardaki ifadeleri mercek altına aldı.

"Gazeteci Masası" programında gazeteci İsmail Saymaz'ın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili fon iddiaları ve "Bir Saat" programında sunucu Damla Doğan Tuncel'in AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik ifadeleri yayın ihlali sayıldı.

Üst Kurul, izleyici kanaatinin doğru oluşmasını engelleme gerekçesiyle kanala idari para cezası kesti.

KOZA TV'YE BASIN MESLEK İLKELERİ İHLALİNDEN İDARİ PARA CEZASI

KOZA TV'de 8 Ekim'de ekranlara gelen Evren Özalkuş'un sunduğu "Gün İzi" ve Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu "Günün Sonunda" programları da Üst Kurul gündemindeydi.

Fon soruşturmasına dair "İktidarın bütün isimlerinin dahil olduğu bir vurgun" ifadelerinin kesinlik tözüyle sunulması ve sunucuların iddiaların kaynağını sormaması ihlal nedeni sayıldı.

"SORUŞTURULMAKSIZIN YAYINLANAMAZ" HÜKMÜ UYGULANDI

RTÜK, KOZA TV'ye verilen cezanın gerekçesinde, basının doğruluğundan emin olunmayan veya yeterince araştırılmayan iddiaları yayınlayamayacağını belirten maddeleri hatırlattı. Üst Kurul, ağır suç isnatlarının kanıtsız şekilde ekrana taşınmasının tarafsızlık ve gerçeklik ilkeleriyle bağdaşmadığına karar verdi.


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Başlıklar :İdari para cezasıKOZA TVRadyo ve Televizyon Üst Kurulusözcü tv
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