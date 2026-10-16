Fon iftiraları cezasız kalmadı: RTÜK'ten Sözcü TV ve KOZA TV'ye yaptırım

RTÜK, Sözcü TV'de 7-8 Ekim tarihlerinde yayınlanan programlardaki ifadeleri mercek altına aldı.

"Gazeteci Masası" programında gazeteci İsmail Saymaz'ın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili fon iddiaları ve "Bir Saat" programında sunucu Damla Doğan Tuncel'in AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik ifadeleri yayın ihlali sayıldı.

Üst Kurul, izleyici kanaatinin doğru oluşmasını engelleme gerekçesiyle kanala idari para cezası kesti.

KOZA TV'YE BASIN MESLEK İLKELERİ İHLALİNDEN İDARİ PARA CEZASI

KOZA TV'de 8 Ekim'de ekranlara gelen Evren Özalkuş'un sunduğu "Gün İzi" ve Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu "Günün Sonunda" programları da Üst Kurul gündemindeydi.

Fon soruşturmasına dair "İktidarın bütün isimlerinin dahil olduğu bir vurgun" ifadelerinin kesinlik tözüyle sunulması ve sunucuların iddiaların kaynağını sormaması ihlal nedeni sayıldı.

"SORUŞTURULMAKSIZIN YAYINLANAMAZ" HÜKMÜ UYGULANDI

RTÜK, KOZA TV'ye verilen cezanın gerekçesinde, basının doğruluğundan emin olunmayan veya yeterince araştırılmayan iddiaları yayınlayamayacağını belirten maddeleri hatırlattı. Üst Kurul, ağır suç isnatlarının kanıtsız şekilde ekrana taşınmasının tarafsızlık ve gerçeklik ilkeleriyle bağdaşmadığına karar verdi.

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