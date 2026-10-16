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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fonlardan fahiş kazanç sağlayanlara bedelini ödeteceğiz
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15:38, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 16:35, 16/10/2026, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fonlardan fahiş kazanç sağlayanlara bedelini ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunda gündeme gelen fon krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte Erdoğan'ın fon açıklaması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda fon mağdurları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fon mağdurlarına ödemeler başladı

Erdoğan şu ifadeleri kulandı:

"Burada üç tane önceliğimiz var. Birincisi tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ödenmesi. Geçen hafta olağan tasfiyede ödemeler başladı. Sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifimizin yasallaşmasını müteakip ara ödemeler başlayacak. İkinci önceliğimiz manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak. Bununla ilgili yargı süreçleri dikkate alınarak icra ediliyor. Yeni bilgiler ve itiraflar ışığında soruşturmalar derinleştiriliyor. Kimse kusura bakmasın, benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla ürün satmak için ülke ülke dolaşırken, benim sanayici kardeşim etrafımızı saran ateş çemberine rağmen büyük bir özveri ile çalışırken, benim tüccar kardeşim esnaf kardeşim helal elinden kazanmak için adeta kılı 40 yararken, piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını sadece 3-5 ayda 10'a, 20'ye, 30'a katlayana asla tolerans gösterilmeyecek. Sağladığı fahiş kazancın bedelini ona mutlaka ödeteceğiz."
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanFon kriziCumhurbaşkanı
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