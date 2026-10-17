Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkta atama müjdesi: 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacak
, CumartesiG: Güncelleme: 15:20, 17/10/2026, Cumartesi14:54, 17/10/2026
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların rehin alındığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik." dedi. Erdoğan 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının müjdesini de paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde hitap etti.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Aziz İstanbul'un tüm vatandaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferine teşekkürlerimi iletiyorum.
Açılısı yapılan bu eserlerin tamamının şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza sağlık ve bereketli ömürler niyaz ediyorum.
Biz sağlık hizmetleri noktasında ciddi bir birikimin köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Hekim hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Sağlıkta ciddi bir birikimimiz var. İstanbul Tıp Fakültesi de ecdadın emanetidir.
14 Mart 1919'da hikmet bey ve arkadaşlarının dalgalandırdığı Türk Bayrağı esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur.
Hizmet kapasitesi uzmanlaşmış klinikleri güçlü sağlık personelleri ve ileri teknoloji makineleri ile sağlık sektöründe kapasitesini artırdı.
İstanbul Üniversitesi Tıp yerleşkesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor.
Modern tıp eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı.
"Sağlıktaki kötü tabloyu tam tersine çevirdik"
Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. 74 adet izolatörle hastane güvenliği temin edilecek.
Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı memurun ayrı işçinin ayrı hastanesi olduğu reçetelerin eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların rehin alındığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik. Devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimizle vakıf hastanelerimizle insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. 223 milyar lira olan sağlık tesislerini hizmete açtık.
38 bin personel alımı yapılacak
Sağlıkta Türkiye'de küresel çekim merkezi haline çekeceğiz. İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettik.
Yeni bir adım daha atıyor 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanını çıkacağımızın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız takvimi önümüzdeki günler sizlerle paylaşacaktır.
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