Mustafa Yavuz’dan canlı yayında bomba kulis: Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Maslak'ta lüks sitenin otoparkı suya gömüldü: Milyonluk araçlar hurdaya ayrıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak, Maslak'taki lüks bir sitenin otoparkını su altında bıraktı. Biriken su nedeniyle milyonluk araçlar ağır hasar görürken, site yönetimi ve görevliler tahliye çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdü. Site sakinlerinden biri, devam eden çalışmalarda destek alamadıklarını ifade ederek yaşadığı mağduriyeti paylaştı.