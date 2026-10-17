Mustafa Yavuz’dan canlı yayında bomba kulis: Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Gazeteci Mustafa Yavuz, AK Parti’ye katılacak belediye başkanlarına ilişkin kulis bilgisini canlı yayında paylaştı. Yavuz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önümüzdeki haftalarda AK Parti’ye geçeceğini belirtirken, Ankara’da da 8 ilçe belediye başkanının toplu katılımının gerçekleşeceğini söyledi.
AHMET ARAS İÇİN TARİH VERDİ
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Mustafa Yavuz, CHP’den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın AK Parti’ye geçiş sürecine ilişkin konuştu.
Yavuz, Aras’ın şu aşamada bağımsız kalacağını açıklamasının geçiş süreci açısından olağan olduğunu belirterek, daha önce de benzer süreçlerin yaşandığını ifade etti.
ANKARA’DA 8 BELEDİYE BAŞKANI TOPLU HALDE KATILIYOR
AK Parti’ye yönelik belediye başkanı katılımlarının önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacağını belirten Yavuz, Ankara’da 8 ilçe belediye başkanının toplu olarak partiye katılacağını söyledi.
Yavuz, canlı yayında isimleri tek tek sıralayarak Ankara’daki katılımların neredeyse kesinleştiğini dile getirdi.
İŞTE AK PARTİ’YE GEÇECEK 8 İSİM
Mustafa Yavuz’un paylaştığı kulis bilgisine göre AK Parti’ye katılacak Ankara ilçe belediye başkanları şöyle: