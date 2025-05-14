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Karaca ortada kaldı

Karaca ortada kaldı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Gülizar Biçer Karaca
Gülizar Biçer Karaca

Anayasa Mahkemesi'nin TİP'li Can Atalay'ın hakkındaki kararını okutan ve bu nedenle Meclis Genel Kurulu'nu yönetmekten uzaklaştırılan CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya kendi partisi de sahip çıkmadı. Biçer için CHP Grubu eylemlilik kararı almıştı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada bu haftayı işaret ederek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Karaca'ya görev vermemesi halinde Meclis'te ciddi sıkıntıların doğacağını söylemişti. Ancak CHP, Başarır'ın açıklamasına rağmen CHP Grubu bu hafta Meclis'te herhangi bir eylemlilik içine girmedi. Başarır'ın Karaca'ya ilişkin açıklamasının kişisel değerlendirme olduğu ifade edilirken, Karaca'nın seçim bölgesi Denizli'den kendisini desteklemek için getirdiği CHP'li üyelerin de Ankara'ya boşu boşuna geldikleri kaydedildi. Bu durum, Karaca'nın ay sonunda yapılacak Meclis Başkanvekilliği seçimlerinde şansının azalması olarak yorumlandı.


#politika
#Anayasa Mahkemesi
#Gülizar Biçer Karaca
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